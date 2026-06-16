चढ़ावे के पैसे के लिए आपस में मार कर बैठे मंदिर के पुजारी, वायरल हो रहा यूपी का वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग पुजारी को घेरकर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे.

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मंदिर परिसर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के पैसों को लेकर पुजारियों के बीच आपस में मार हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बताया गया कि घटना देवरिया के मशहूर महेंद्रनाथ शिव मंदिर परिसर की है. बताया गया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था. दोनों पक्ष मंदिर की व्यवस्था और दान में आने वाली रकम पर अपना अधिकार जता रहे थे. इसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.

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कैमरे में कैद हुई पुजारियों के बीच मारपीट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग पुजारी को घेरकर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे. घटना के दौरान मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और भक्तों में भी दहशत फैल गई. बताया गया कि मंदिर का प्रबंधन लंबे समय से एक ही परिवार के लोगों के हाथ में रहा है. हाल के दिनों में चढ़ावे के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरा गए थे. बताया जा रहा है कि करीब दो सप्ताह से विवाद लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार मारपीट में बदल गया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh b/w priests fighting among themselves over donation money received from devotees at Manhendra temple, Deoria Up pic.twitter.com/xCFRPLuJ4O — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 16, 2026

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.