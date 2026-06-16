चढ़ावे के पैसे के लिए आपस में मार कर बैठे मंदिर के पुजारी, वायरल हो रहा यूपी का वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग पुजारी को घेरकर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे.

Written by: Ikramuddin
Published: June 16, 2026, 9:51 PM IST
Viral Video Today
मंदिर परिसर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे के पैसों को लेकर पुजारियों के बीच आपस में मार हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बताया गया कि घटना देवरिया के मशहूर महेंद्रनाथ शिव मंदिर परिसर की है. बताया गया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ था. दोनों पक्ष मंदिर की व्यवस्था और दान में आने वाली रकम पर अपना अधिकार जता रहे थे. इसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.

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कैमरे में कैद हुई पुजारियों के बीच मारपीट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक बुजुर्ग पुजारी को घेरकर लाठी-डंडों से पीट रहे हैं. मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे. घटना के दौरान मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और भक्तों में भी दहशत फैल गई. बताया गया कि मंदिर का प्रबंधन लंबे समय से एक ही परिवार के लोगों के हाथ में रहा है. हाल के दिनों में चढ़ावे के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरा गए थे. बताया जा रहा है कि करीब दो सप्ताह से विवाद लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार मारपीट में बदल गया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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