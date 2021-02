Priyanka Gandhi Video: प्रिंयका गांधी का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो आपको हैरान कर देगा. इस वीडियो में प्रियंका गाड़ी का शीशा साफ करती नजर आई हैं. Also Read - Dog In Hospital Ward: अस्पताल के जनरल वार्ड में सो रहे थे मरीज, आराम से घूम रहा था कुत्ता, देखें Video

ये वीडियो Rajeev Shukla ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Priyanka ji on the way to Rampur to meet martyred farmers’s family

@INCIndia

@priyankagandhi Also Read - Teacher Video Viral: मास्टर जी का हुआ ट्रांसफर, तो गांव वालों ने धोए पैर, जमकर नाच-गाना, शान से हुई विदाई

देखें पोस्ट- Also Read - Dance Video: नक्सली इलाकों में तैनात जवानों ने किया ऐसा डांस, रियल हीरोज के फैन हो जाएंगे आप

Priyanka ji on the way to Rampur to meet martyred farmers’s family @INCIndia @priyankagandhi pic.twitter.com/lNZzEvGq8E

— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 4, 2021