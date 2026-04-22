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PSL Viral Video: पीएसएल में दिखा गजब का सीन, बीच मैच में दर्शक को दौड़ाकर दे दिया अवॉर्ड | देखें वीडियो

PSL Viral Video: सोशल मीडिया पर पीएसएल मैच का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाएगा.

PSL Viral Video: पाकिस्तान सुपर लीग मैच का एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. आमतौर पर क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला. वीडियो में दिख रहा है कि मैच के बीच में ही बाउंड्री लाइन के बाहर एक शख्स अचानक दौड़ता हुआ नजर आता है. यह नजारा इतना अनोखा और अप्रत्याशित था कि लोग भी हैरान रह गए और साथ ही हंसने लगे.

बीच मैच में शख्स को दौड़ाया

वायरल वीडियो देखकर मालूम होता है कि यह पूरा मामला एक प्रमोशनल एक्टिविटी का हिस्सा था. पीएसएल मैच के दौरान ‘ओसाका पावर रन’ नाम से एक विज्ञापन अभियान चलाया जा रहा था. इसी के तहत इस शख्स को मैदान के किनारे दौड़ाया गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ आयोजक उस शख्स के पीछे भाग रहे हैं, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों. वहीं वह शख्स भी पूरी स्पीड में दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई असली रेस चल रही हो.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

PAKISTAN BEING PAKISTAN – Everyone is busy with the IPL, but look what’s happening here in the PSL pic.twitter.com/Cz99ceFJye — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 21, 2026

शख्स को मिला अवॉर्ड

इस मजेदार घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आया जब दौड़ खत्म होने के बाद उस शख्स को उसकी रनिंग के लिए सम्मानित भी किया गया. यह देखकर दर्शकों की हंसी और भी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मनोरंजन तो उन्होंने पहले कभी क्रिकेट मैच में नहीं देखा, जबकि कुछ इसे बेहतरीन मार्केटिंग आइडिया बता रहे हैं. वीडियो को @IS_Netwrk29 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

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