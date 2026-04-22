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PSL Viral Video: पीएसएल में दिखा गजब का सीन, बीच मैच में दर्शक को दौड़ाकर दे दिया अवॉर्ड | देखें वीडियो

PSL Viral Video: सोशल मीडिया पर पीएसएल मैच का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाएगा.

Published date india.com Published: April 22, 2026 10:06 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
PSL Viral Video

PSL Viral Video: पाकिस्तान सुपर लीग मैच का एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. आमतौर पर क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला. वीडियो में दिख रहा है कि मैच के बीच में ही बाउंड्री लाइन के बाहर एक शख्स अचानक दौड़ता हुआ नजर आता है. यह नजारा इतना अनोखा और अप्रत्याशित था कि लोग भी हैरान रह गए और साथ ही हंसने लगे.

बीच मैच में शख्स को दौड़ाया

वायरल वीडियो देखकर मालूम होता है कि यह पूरा मामला एक प्रमोशनल एक्टिविटी का हिस्सा था. पीएसएल मैच के दौरान ‘ओसाका पावर रन’ नाम से एक विज्ञापन अभियान चलाया जा रहा था. इसी के तहत इस शख्स को मैदान के किनारे दौड़ाया गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ आयोजक उस शख्स के पीछे भाग रहे हैं, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों. वहीं वह शख्स भी पूरी स्पीड में दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई असली रेस चल रही हो.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

शख्स को मिला अवॉर्ड

इस मजेदार घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आया जब दौड़ खत्म होने के बाद उस शख्स को उसकी रनिंग के लिए सम्मानित भी किया गया. यह देखकर दर्शकों की हंसी और भी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मनोरंजन तो उन्होंने पहले कभी क्रिकेट मैच में नहीं देखा, जबकि कुछ इसे बेहतरीन मार्केटिंग आइडिया बता रहे हैं. वीडियो को @IS_Netwrk29 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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