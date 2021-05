इसरो और नासा जैसी स्पेस एजेंसियां आए दिन चांद की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में इन दिनों फिर एख बार चांद की तस्वीरे शेयर की गई हैं लेकिन इन तस्वीरों को नासा या इसरो ने नहीं बल्किन पुणे में रहने वाले एक 16 साल ने लड़के ने शेयर की हैं. महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले प्रथमेश जाजू की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. Also Read - Moon Surface: चांद की सतह से नमूने लाने की तैयारी में हमारा पड़ोसी देश, क्या बनेगा रिकॉर्ड?

चांद की इन तस्वीरों के खींचने के लिए प्रथमेश ने काफी मेहनत की. चांद की साफ तस्वीर लेने के लिए 50 हजार से ज्यादा फोटो खींची हैं और 186 गीगाबाइट डेटा का इस्तेमाल किया है.

Pune: A 16-year-old boy Prathamesh Jaju gain popularity on internet by clicking one of the clearest pictures of moon Also Read - NASA ने चांद की सतह पर खोजा पानी, इंसानी बस्तियां बसाने की उम्मीदें और मजबूत

He says,”Raw data was 100GB & when you process it the data gets bigger so it was around 186GB. When I stitched them together, the final file was around 600MB” pic.twitter.com/ia2AecW37D

