वैश्विक कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ भारत मजबूती से लड़ाई में जुटा है. देश में दिनों दिन इसके संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है और टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आज मंगलवार को अहम जानकारी दी. इसने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 18,795 नए मामले दर्ज होने के साथ दैनिक कोविड की संख्या लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम रही. देश में सोमवार को 19,859 मामले दर्ज किए गए थे.

दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से लगातार कोरोना को हराने में सहयोग करने की अपील कर रही है. लोगों को सलाह दी है कि गैर जरूरी होने पर घर से बाहर ना निकलें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं. सरकारों की तमात अपीलों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार कोविड-19 नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया, जहां कुछ युवक बिना मास्क लगाए सड़क पर यहां वहां टहलते दिखे और पुलिस की पकड़ में आ गए.

इसके बाद पुलिस ने इन्हें जो सजा और इनाम दिया, वो देखने लायक है. युवकों के इस वीडियो को आईपीएस रुपिन शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि मास्क ना लगाने पर पुलिस ने तीन युवकों से खूब उठक-बैठक लगवाई और मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी. इसके बाद तीनों को मास्क देकर भेज दिया.

