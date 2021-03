Amarinder Singh Video: आम हो खास, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बेटी की शादी में इमोशनल न हुआ हो. ऐसा ही एक वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का सामने आया है. इस वीडियो में सीएम अपनी पोती की शादी में लोकगीत गाते दिख रहे हैं. Also Read - High Alert in Punjab: CM अमरिंदर ने कहा, किसान तुरंत दिल्‍ली खाली करें, सरकार से बात रखें जारी

शादी के इस वीडियो में जो बात सबके मन को भाई है वो है कैप्टन के गीत में छिपे इमोशंस. लोग इसे दिल से पसंद कर रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पोती के लिए लोकगीत गा रहे हैं. उनके साथ उनकी पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर भी दिख रही हैं.

कैप्टन ने जो गाना गया, उसे पंजाब में डोली उठने के समय गाया जाता है. लोकगीत के बोल हैं…आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मां..रवां बाबुल दी बनके गोली नी मां.

इसे सोशल मीडिया पर Arshdeep ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

Punjab CM Capt Amarinder Singh singing at grandaughter’s wedding is perhaps best thing on internet today. Daughters are Red heart

— Arshdeep (@arsh_kaur7) March 1, 2021

बताया जा रहा है कि पोती की शादी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भावुक हो गए थे. इसी दौरान भावुकता में उन्होंने वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए लोकगीत गाया.

खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 61.4K views मिल चुके थे.