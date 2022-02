Viral: हाल ही में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म के डायलॉग्स इतने मशहूर हो गए कि लोग अपने रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इस फिल्म का लोगों पर ऐसा खुमार चढ़ा है कि कुछ लोग फिल्मी स्टाइल में ही तस्करी की वारदात को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. तस्करी से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जो फिल्म पुष्पा से ही प्रेरित लग रही है. लाल चंदनी की तस्करी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है. इस घटना के बाद एक आईपीएस अधिकारी का एक ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने इसी खबर को ट्वीट कर लिखा है. “पुष्पा’ झुकेगा भी और धरा भी जाएगा.”Also Read - Google: बेगूसराय के ऋतुराज ने गूगल में ढूंढी गलती, कंपनी देगी इनाम; Must Watch

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है, "पुष्पा फिल्म से प्रेरित होकर तस्कर ने लाल चंदन की तस्करी करने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया है. रील लाइफ में पुष्पा झुकेगा नहीं. लेकिन रियल लाइफ में पुष्पा झुकेगा भी, धरा भी जाएगा." आईपीएस अधिकारी ने इस तरह तस्कर के पकड़े जाने पर ट्वीट किया है. अब उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Smuggler inspired by 'Pushpa' movie attempts to smuggle red sandalwood, get caught by the police.

In reel life- 'पुष्पा' झुकेगा नहीं।

In real life – 'पुष्पा' झुकेगा भी, धरा भी जायेगा। pic.twitter.com/GH7SUArLaA

— Sukirti Madhav Mishra (@SukirtiMadhav) February 3, 2022