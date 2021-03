Pushup On Car Roof: जब लोग अजब-गजब हरकतें कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होता कि इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है. हाल ही में ऐसा हुआ. जब एक लड़के की अजब हरकत ने उसे यूपी पुलिस तक पहुंचा दिया. Also Read - Viral Video: गली के कुत्तों को खिला रही थी खाना, शख्स करने लगा बदतमीजी, कहा- तमाचा...

दरअसल, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़का गाड़ी की छत पर पुशअप्स करता नजर आ रहा था. ये वीडियो यूपी पुलिस तक भी पहुंचा. Also Read - Shipra River Viral Video: तो इसलिए हो रहे हैं मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी में धमाके! इस रहस्य को जानने के लिए पहुंचा दल

वीडियो देख उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई. और उन्होंने गाड़ी की छत पर पुशअप्स लगाने वाले को अपने स्टाइल में निपटाया. Also Read - Puducherry Election 2021: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हंगामा, यूं हाथापाई करने लगे नेता, देखें VIDEO

पुलिस ने ट्वीट किया और लिखा,

देखें पोस्ट-

Some Pushups will only bring you down in the eyes of Law ! Stay Strong, Stay Safe !#UPPCares #UPPolice pic.twitter.com/dvGSjtL2Az — UP POLICE (@Uppolice) March 13, 2021

यूपी पुलिस ने इस लड़के पर कार्रवाई करते हुए इसका चालान काटा है. वीडियो में एसएसपी ने कहा है कि यह कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ भी है.

पुलिस ने वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा है, ‘यू वर्कड आउट हार्ड, हियर इस यॉर रिवॉर्ड’.