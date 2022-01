फूड डिलेवरी कंपनी Zomato सोशल मीडिया पर अपने खास अंदाज के कारण ही यूथ के बीच खासी लोकप्रिय है. मंगलवार को फूड डिलेवरी कंपनी के ट्विटर हैंडल द्वारा एक फन एक्टिविटी शुरू की गई, कंपनी ने अपने फॉलोअर्स को किसी गाने में ‘pyaar’ शब्द को ‘pyaaz’ से बदलने के लिए कहा. बस फिर क्या था, ट्विटर पर Pyaaz की अंताक्षरी ही शुरू हो गई. लोगों ने जमकर रिस्पॉन्स किया, जिसके कारण प्याज बिना महंगे हुए ही ट्रेंड में आने लगा.Also Read - Salman Khan ने पड़ोसी पर किया मानहानि का केस, कोर्ट का अंतरिम आदेश देने से इनकार, यूट्यूब, FB, ट्विटर और गूगल भी हैं पक्षकार

यह पहला मौका नहीं है जब प्याज सोशल मीडिया के ट्रेंड में आया है, इससे पहले यह अक्सर अपने महंगे दामों को लेकर ही चर्चा में आया है. ट्विटर पर जारी इस अंताक्षरी में Zomato ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म ‘सत्ते पे सत्ता’ के सुपरहिट गाने ‘प्यार हमें किस मोड पर ले आया’ को ट्विस्ट किया और लिखा कि ‘Pyaaz हमें किस मोड़ पर ले आया’, इसके बाद लोगों के जो जवाब आए वो मजेदार नजर आए. Also Read - Twitter Spaces रिकॉर्डिंग अब सभी एंड्राइड और आईओएस यूजर्स के लिए उपलब्ध, यहां जानिए डिटेल

replace the word pyaar with pyaaz in a song

— zomato (@zomato) January 18, 2022