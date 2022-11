Ragging Ka Video: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का खौफनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में सीनियर छात्र अपने जूनियर की रैगिंग कर रहे थे, जहां वह युवक को न सिर्फ लोहे की रॉड से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि उसे गर्म प्रेस से जलाया भी गया. मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चार छात्रों को गिरफ्तार किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीनियर छात्र, जूनियर के एक लड़की से संबंध होने को लेकर नाराज थे.

घटना एसआरकेआर इंजीनियरिंग कॉलेज की है, पीड़ित छात्र सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अंकित है, जबकि उसकी पिटाई करने वाले छात्रों की पहचान प्रेम, प्रवीण, नीरज और स्वरुप के रुप में हुई है जोकि थर्ड और फोर्थ ईयर के छात्र हैं. भीमावरम के पुलिस निरीक्षक बी कृष्ण कुमार ने बताया कि अंकित की एक लड़की के साथ करीबियत थी, जिसकी जानकारी मिलने पर सीनियर छात्र नाराज हो गए और गुस्से में उसके कमरे में आकर बुरी तरह से पिटाई कर दी. वह अंकित से लड़की के साथ संबंधों का विवरण मांग रहे थे.