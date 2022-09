Raju Srivastav Video: मशहूर कॉमेडियन और लाखों करोड़ों लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाले राजू श्रीवास्तव नहीं रहे. आज बुधवार को दिल्ली के एम्स में करीब चालीस दिनों तक चले इलाज के बाद उनका निधन हो गया. राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल दौड़ा पड़ा और जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया.Also Read - Viral Video Today: घर के बाहर अचानक हवा में झूलने लगी लड़की, नजर पड़ते ही बुरी तरह हिल गए लोग- देखें वीडियो

अपने चहेते स्टार के निधन की खबर सुनने के बाद उनके प्रशसंकों ने गहरा दुख जाहिर किया है. सोशल मीडिया में सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. इसी समय उनके वो पुराने वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को खूब हंसाया. Also Read - राजू श्रीवास्तव निधन: हम सबको छोड़कर चले गए राजू श्रीवास्तव, पीछे रह गईं उनकी ये मशूहर पंक्तियां

We will miss you @iRajuSrivastava!

You made the nation 🇮🇳 believe that stand up comedy can also be a profession.

May you now make heaven a happier place. #राजू_श्रीवास्तव #RajuSrivastav Ohm Shanti! pic.twitter.com/404O70mncJ

— nitin singh (@SinghNitn) September 21, 2022