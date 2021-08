नई दिल्ली: रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2021) रविवार को है. इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) को राखी बाँधी. साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख़्तार अब्बास नकवी को तिलक किया. और राखी बाँधी. नकवी ने साध्वी निरंजन ज्योति को गिफ्ट भी दिया. दोनों ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मौके के कई फ़ोटोज़ शेयर किये हैं और दोनों ने ही आपस में एक-दूसरे से स्नेह बनाये रखने की कामना की है.Also Read - Unique Rakshabandhan Gift: रक्षाबंधन पर अनोखा गिफ्ट, दो बहनों ने भाई को दान किया आधा-आधा लिवर, बचाई जिंदगी

Also Read - Raksha Bandhan 2021: इस शुभ मुहूर्त में बहनें, भाई की कलाई पर बांधे राखी | Watch Video

दोनों ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही हैं. राखी बाँधने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने लिखा कि ‘भाई-बहन के स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन की पूर्व संध्या के अवसर पर प्रिय भाई मुख़्तार अब्बास नकवी जी को रक्षासूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी. आप सदैव राष्ट्रहित के कार्यों में सदैव अपना सक्रिय योगदान देते रहें, ईश्वर से आपके सुदीर्घ जीवन की कामना है. Also Read - Farmers Protest: मंत्री बोले- किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किस मुद्दे पर कुछ लोग आंदोलन करना दिखा रहे हैं

Just like every year, sister and Union Minister of State for Rural Development, @SadhviNiranjan Ji tied Rakhi to me today on auspicious occasion of Raksha Bandhan. Thanks from bottom of my heart for your affection and blessings. #RakshaBandhan2021 pic.twitter.com/l0zDloB78S

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) August 21, 2021