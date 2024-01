जम्मू-कश्मीर की छात्रा ने पहाड़ी में गाया राम भजन, हो रही जमकर तारीफ- देखें वायरल वीडियो

Jammu-Kahmir Student Sing Ram Bahajan: एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जम्मू-कश्मीर की एक स्टूडेंट को राम भजन गाते हुए सुना जा सकता है. खास बात ये है कि लड़की ने इस भजन को पहाड़ी बोली में गाया है. इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसपर लोगों को कई कमेंट्स भी किए हैं.

वीडियो में नजर आ रही ये लड़की जम्मू-कश्मीर उरी कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है. इनका नाम बतूल ज़हरा है. इन्होंने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जम्मू-कश्मीर को जोड़ने के लिए पहाड़ी भाषा में राम भजन गाया है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Batool Zehra, a college Ist year student from Uri sings Ram bhajan in Pahari language to connect J&K with the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony, to be held on 22nd January in Ayodhya, UP. pic.twitter.com/Fla4BiCh9u

— ANI (@ANI) January 15, 2024