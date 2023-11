Viral Video: ससुराल से निकाली बेटी की बारात, बैंड-बाजे के साथ शान से मायके वापस ले गए पिता, देखें वीडियो

Viral Video: एक पिता का वीडियो हाल के दिनों में अचानक सुर्खियों में आ गया. ये वीडियो तब की है जब वह अपनी बेटी को उसके ससुराल से मायके लेकर आए थे, वो भी बैंड-बाजे के साथ. लोग इस पिता की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. दरअसल, लड़की का आरोप है कि उसे ससुराल में परेशान किया जा रहा था. हालांकि, लड़के ने भी इसपर अपनी बात रखी है. दोनों के ही अलग-अलग दावें सामने आए हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेटी अपने पिता के साथ उसके ससुराल से बैंड-बाजे के साथ लौट रही है. रांची के कैलाश नगर कुम्हार टोली में रहने वाले प्रेम गुप्ता के इस वीडियो को लोगों ने खूब शेयर किया है और उनकी काफी सराहना भी की है. 15 अक्टूबर को, नवरात्रि के पहले दिन गुप्ता अपनी बेटी को ससुराल से घर वापस लाने के लिए बैंड-बाजे और आतिशबाजी के साथ बजरा-सर्वेश्वरी नगर इलाके में पहुंचे.

छह दिन पहले प्रेम गुप्ता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जश्न का वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि जब बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होती है और ससुराल में कुछ गलत हो जाए तो उसे वापस जरूर लाना चाहिए आदर और सम्मान के साथ क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं.

दरअसल, अप्रैल के महीने में रांची के कुम्हारटोली के निवासी गुप्ता ने अपनी बेटी सुश्री गुप्ता की शादी एक असिस्टेंट इंजीनियर सचिन कुमार से कराई थी. सचिन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में काम करता है. पिता को पता चला कि उसकी बेटी को ससुराल में परेशान किया जा रहा है. ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला किया.

दरअसल, शादी के कुछ दिनों बाद उनकी बेटी को पता चला कि उसका पति पहले ही दो शादियां कर चुका है और उसने इस बारे में अपने पिता को बताया. शुरुआत में, परिवार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने तलाक की याचिका दायर की जो फिलहाल अदालत में लंबित है. गुप्ता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजस्थान से लौटते समय बताया कि ससुराल वालों और उसके पति ने कोर्ट के सामने तलाक के मामले में गुजारा भत्ता देने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि शादी के दौरान उन्होंने उसके ससुराल वालों को 17 लाख रुपये दिए थे, जिसे वे गुजारा भत्ता के रूप में लौटा देंगे.

Picture this.

A baraat in full swing, people are dancing, loud music is playing, everyone looks happy and is celebrating – the band is in full swing but there is no groom. Instead we have a father in Ranchi welcoming his daughter back home after she walked out of toxic marriage! pic.twitter.com/YzHGE1cVeM

— HercircleOff (@Hercircle_Off) October 25, 2023