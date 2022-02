Rashi Bewafa Hai: इस बात को ज्यादा समय नहीं बीता है जब यशराज मुखाते ने मशहूर टीवी शो ‘साथ निभाना साथिया’ के डायलॉग ‘रसोड़े में कौन था’ को नए अंदाज में परोसा था. उनके रीमिक्स वीडियो पर खूब रील्स बने थे और सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे रहस्य को जल्दे ही सुलझा भी लिया था कि रसोड़े में कौन था. लेकिन अब जो चीज वायरल हो रही है उसने नेटिजन्स के भी दिमाग को चकरा दिया है. सोशल मीडिया पर एक 20 रुपए नोट जमकर वायरल हो रहा है जिस पर लिखा गया है ‘राशि बेवफा है.’ इस वायरल नोट को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार हो गई है.Also Read - Valentine Day 2022: आज वैलेंटाइन डे मगर सिंगल्स का क्या है हाल? देखिए ये मीम्स, हंसी नहीं रोक पाएंगे

सोशल मीडिया पर 'राशि बेवफा है' नाम का एक 20 रुपये का नोट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस नोट को देख हर किसी को 'सोनम गुप्ता बेवफा' है की घटना याद आ गई. उस समय भी कुछ नोट काफी वायरल हुए थे. अब इस 20 रुपये के नोट को देख सोशल मीडिया यूजर्स इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये राशि है कौन? इसी को देखते हुए फनी मीम्स ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं.

Also Read - Viral: खाने की टेबल पर ममीकृत अवस्था में बैठी मिली महिला, दो साल पहले हो गई थी मौत

Who is this rashi ? She was famous in rasoda but now she is also on notes.

Ye Rashi Kon Hai pic.twitter.com/8N3g11zYNp

— Ravi Verma (@verma7050) February 14, 2022