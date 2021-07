Rat In Spain Parliament: चूहा होता तो छोटा सा जानवर है, पर इसे देखकर किसी की भी चीख निकल सकती है. ऐसा ही कुछ हुआ स्पेन की संसद में. यहां चूहा दिखा, चीख निकली, अफरा-तफरी मची. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Accident Viral Video: सड़क पर चल रहा था शख्स, पीछे से बस ने मारी टक्कर, गिरा और फिर चंद सेकेंड्स में खड़ा हो गया, देख कहेंगे- जाको राखे साईयां...

मामला तब शुरू हुआ जब संसद की कार्रवाई चल रही थी. स्पीकर Marta Bosquet भाषण दे रही थीं. इसी बीच वे चीखीं. दरअसल, उन्होंने एक चूहा देख लिया था. जिससे उनकी चीख निकल गई.

इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. अधिकतर लोगों ने कुर्सी छोड़ दी. कुछ किनारे जा खड़े हुए.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चूहा काफी बड़ा था. इसलिए उसे देखकर सब घबरा गए. हालांकि बाद में चूहे को पकड़ा गया.

ये वीडियो रॉयटर्स ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया,

This is the moment when a rat causes havoc in Andalusia’s parliament in Spain

देखें वीडियो-

This is the moment when a rat causes havoc in Andalusia’s parliament in Spain pic.twitter.com/PypFRWvQfQ — Reuters (@Reuters) July 21, 2021

वीडियो को अब तक 283.5K views मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो पर काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

लोगों के रिएक्शन-

