आरसीबी की जीत पर फैन ने मनाया ऐसा जश्न, देखकर आसपास खड़े लोग भी डरने लगे | वायरल हुआ वीडियो

Trending Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि आईपीएल का खिताब जीतने की खुशी में फैन ऐसे अंदाम में खुशी मनाता है जिसे देखकर आसपास खड़े लोग भी डर जाते हैं.

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आरसीबी की जीत के बाद फैंस का अजब-गजब सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. (Photo/X)

Viral Video Today: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऐतिहासिक जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है. ट्रॉफी जीतने वाली टीम के समर्थक खुशी से झूम उठे हैं. सोशल मीडिया पर भी जीत के जश्न से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक फैन का जश्न मनाने का अंदाज चर्चा का विषय बन गया है. करीब 12 सेकंड के इस क्लिप में शख्स अपनी शर्ट उतारकर नल के नीचे लेटा हुआ दिखाई देता है. उसके ऊपर लगातार पानी गिर रहा है और वह जोर-जोर से ‘RCB जीत गई’ चिल्लाता नजर आता है. वीडियो में वह खुशी के मारे हाथ-पैर भी पटक रहा है, जिससे आसपास मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

Wtaf is this bro?? pic.twitter.com/VOqIrCyDOi — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 1, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो में युवक के चेहरे पर खुशी और जुनून ऐसा दिखाई देता है कि देखने वाले समझ नहीं पाते कि वह जश्न मना रहा है या किसी दर्द से गुजर रहा है. उसके आसपास खड़े कुछ लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग दूरी बनाकर उसे देखते नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने इसे ‘Handpump Celebration’ का नाम दिया है, जबकि कुछ यूजर्स इसे ‘Chaman Charlie Moment’ बता रहे हैं.

खूब शेयर हो रहा अनोखा वीडियो

मीम पेजों पर भी यह क्लिप खूब शेयर की जा रही है और लोग फैन की दीवानगी पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं. हालांकि वीडियो मनोरंजक जरूर है, लेकिन यह एक बड़ा संदेश भी देता है. किसी टीम के लिए जुनून होना अच्छी बात है, लेकिन जश्न हमेशा सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाना चाहिए. आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत ने फैंस को खुश होने का दोबारा मौका दिया है, लेकिन उत्साह में अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जा सकता.

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग इसे बार-बार देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.