RCB vs PBKS: पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच हुए मैच में पंजाब किंग्स के हाथों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा. दोनों टीमों के बीच हुए इस मुकाबले में आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली 20 रनों के निजी स्कोर पर ही आउट हो गए. इसके बाद कोहली का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, आउट होने के बाद विराट आसमान की ओर देखते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किस्मत और उसके साथ भगवान को कोस रहे हैं. उनका इस रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Viral Video Today: तेंदुए ने किया हमला तो शख्स का चढ़ गया पारा, डंडा उठाकर कर दी मरम्मत- देखें वीडियो

बता दें कि कभी चौका-छक्का बरसाने वाले विराट कोहली इस बार के आईपीएल 2022 में अभी तक कुछ खास नहीं कर सके हैं.

दोनों टीमों के बीच हुए मैच में पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के सामने 210 रनों का लक्ष्य रखा. इसके जवाब में आरसीबी के खिलाड़ी 155 रन ही बनाकर आउट हो गए. इसके बाद आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ओपनिंग करने आए. इस दौरान विराट कोहली ने 14 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 20 रन बनाया लेकिन फिर आउट हो गए.

कोहली ने आउट होने के बाद आसमान की ओर देखा और कुछ बुदबुदाते हुए नजर आए. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे काफी नाराज हैं और भगवान से सवाल कर रहे हैं.

Nah man. He was litteraly begging for some luck.😭💔

Virat clearly saying: why always me pic.twitter.com/mG3x3rJ5m6

