Real Heroes Video: जवान जान जोखिम में डालकर किस तरह लोगों को बचाते हैं, इसका ताजा उदाहरण है इंडियन रेलवे का वीडियो. ये वीडियो देख लोग इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

वीडियो रायपुर रेलवे स्टेशन का है. इसमें दिखता है कि कैसे ऐन समय में दौड़कर जवान ने यात्री की जान बचाई.

कैसे हुआ हादसा

गाड़ी संख्या 02883 दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रायपुर स्टेशन में 12:50 बजे प्लेटफार्म नंबर पांच पर पहुंची. 12:55 बजे वह गंतव्य के लिए रवाना हुई.

गाड़ी के पकड़ने के लिए अशोक कुमार भागने लगा. चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में वो प्लेटफार्म पर गिर गया.

हादसा इतना भयानक था कि चंद सेकेंड्स में वो ट्रेन के नीचे आ जाता. मगर तभी वहां दौड़कर पहुंचा आरपीएफ कॉन्स्टेबल शिवम सिंह.

शिवम सिंह ने बड़ी बहादुरी से अशोक कुमार की जान बचाई. इसी घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो Ministry of Railways ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा-

Life Saving Act by RPF personnel:

RPF Constable Shri Shivam Singh gave a hard sprint to save the life of passenger at Raipur station.

We once again request passengers to avoid boarding/deboarding a moving train.

It can put your life in danger.

देखें वीडियो-

Life Saving Act by RPF personnel: RPF Constable Shri Shivam Singh gave a hard sprint to save the life of passenger at Raipur station. We once again request passengers to avoid boarding/deboarding a moving train.

It can put your life in danger. pic.twitter.com/Er8BQ8pOUz — Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 25, 2021

इस यात्री को थोड़ी खरोंचें आई हैं पर उसकी जान बच गई. बाद में ट्रेन में उसे बिठा दिया गया.