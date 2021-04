Remdesivir Real Or Fake: देश भर में कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा है. गंभीर मरीजों के ईलाज के लिए डॉक्टर्स रेमेडिसविर (Remdesivir) इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं. पर इस बीच इसकी कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं. कुछ लोग नकली रेमेडिसविर बेच रहे हैं, ये भी पता चला. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे इस इंजेक्शन के असली या नकली होने की पहचान की जाए. Also Read - Covid-19 Vaccine Latest Update: 1 मई से शुरू हो रहा वैक्सीनेशन का महाभियान, इन राज्यों ने बयां किया दर्द

अगर आपके मन में भी इसी तरह का सवाल है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, अब आप असली और नकली दवा की बेहद आसानी से पहचान कर सकते हैं.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की डीसीपी और IPS अफसर मोनिका भारद्वाज ने इससे संबंधित ट्वीट किया है. ये काफी वायरल भी हो रहा है.

उन्होंने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि असली व नकली दवा में क्या फर्क दिखता है. उन्होंने रेमेडिसविर के पैकेट के ऊपर कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिन पर गौर करके ही आप असली और नकली रेमेडिसविर के बीच फर्क को जान सकते हैं.

देखें-

Attention!!

Lookout for these details before buying Remdesivir from the market. pic.twitter.com/A2a3qx5GcA

— Monika Bhardwaj (@manabhardwaj) April 26, 2021