रेस्टोरेंट ने बनाया मछलियों के बीच खाना खाने का यूनिक थीम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रेस्टोरेंट में खाने का अपना अलग ही मजा है, जब कभी अच्छा खाना खाने का मन करता है तो हम अपने आस-पास बढ़िया रेस्टोरेंट तलाशते है, साथ ही कोशिश करते है जिस रेस्टोरेंट में जा रहे है वहां की थीम शानदार हो. रेस्टोरेंट में आपने फेमस जेल, बुक या फिर फ्लावर थीम देखे होंगे लेकिन शायद ही आपने कहीं फिश थीम देखा हो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां रेस्टोरेंट को फिश (मछली) थीम दिया गया है.

वायरल हो रहे वीडियो में मछलियां एक्वेरियम में नहीं बल्कि फर्श पर तैरते हुए दखाई दे रही, जी हां शायद आपको इस बात पर यकिन न हो रहा हो लेकिन ऐसा वकाई में हुआ है कुछ लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा हो लेकिन ऐसा रेस्टोरेंट है जहां मछलियां फर्श पर तैरती हुई नजर आ रही है. जिसने भी यह वीडियो देखा उसको अपनी आंखो पर विश्वास नहीं हो रहा.

Sweet Fishs Café In Thailand where the floor is filled with water and fish swim amongst the customers pic.twitter.com/lNtOY0kxRd

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 5, 2023