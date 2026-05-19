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जंगल में सैलानी देखकर पागल हो गया गैंडा, करीब गया और हवा में उछाल दी जीप, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Animal Attack Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि जंगल में जीप को इतना करीब देखकर गैंडा बुरी तरह भड़क गया. गुसाए गैंडे ने तुरंत जीप को हवा में ही उछाल दिया.

जीप के पास गया गैंडा और हवा में उछाल दिया. (Photo/X)

Animal Attack Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत अनोखी है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर बहुत हंसी आती है. कई बार आंखें फटी रह जाती हैं और यकीन करना मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वायरल वीडियो दरअसल असम के मानस नेशनल पार्क का है. वीडियो में एक विशालकाय गैंडा पर्यटकों से भरी सफारी जीप पर हमला करता नजर आया है. गैंडे का गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसने अपनी सींग से पूरी जीप को हवा में उछाल दिया. यह नजारा देखकर इंटरनेट यूजर्स भी दंग रह गए हैं.

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कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जंगल सफारी के दौरान जीप गैंडे के काफी करीब पहुंच जाती है. तभी गैंडा अचानक भड़क उठता है और दौड़कर गाड़ी पर हमला कर देता है. वह लगातार अपनी सींग से जीप को धक्का मारता रहता है. एक पल ऐसा आता है जब जीप पूरी तरह हिलने लगती है और उसमें बैठे लोग जोर-जोर से चीखने लगते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि गैंडा गाड़ी को पलटने पर आमादा था. हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ सेकेंड के लिए लोगों को लगा मानो बड़ा हादसा हो जाएगा. हालांकि ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से जीप को संतुलित कर लिया. आसपास मौजूद लोगों ने भी शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाया, जिसके बाद किसी तरह पर्यटकों की जान बच पाई.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर जमकर शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे डरावना सफारी वीडियो बताया है. एक यूजर ने लिखा, ‘जंगल में जानवरों से दूरी रखना कितना जरूरी है, ये वीडियो उसकी चेतावनी है.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘कुछ सेकेंड की गलती जान पर भारी पड़ सकती थी.’ मालूम हो वीडियो एक्स पर @AnathNagrik नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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