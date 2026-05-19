  • Hindi
  • Viral
  • Rhino Went Mad After Seeing Tourist In The Jungle Can Not Imagine What Happened Next Jungle Me Jeep Dekhkar Pagal Ho Gaya Genda Viral Went Viral

जंगल में सैलानी देखकर पागल हो गया गैंडा, करीब गया और हवा में उछाल दी जीप, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Animal Attack Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि जंगल में जीप को इतना करीब देखकर गैंडा बुरी तरह भड़क गया. गुसाए गैंडे ने तुरंत जीप को हवा में ही उछाल दिया.

Published date india.com Published: May 19, 2026 8:54 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Animal Attack Video
जीप के पास गया गैंडा और हवा में उछाल दिया. (Photo/X)

Animal Attack Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत अनोखी है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर बहुत हंसी आती है. कई बार आंखें फटी रह जाती हैं और यकीन करना मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वायरल वीडियो दरअसल असम के मानस नेशनल पार्क का है. वीडियो में एक विशालकाय गैंडा पर्यटकों से भरी सफारी जीप पर हमला करता नजर आया है. गैंडे का गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसने अपनी सींग से पूरी जीप को हवा में उछाल दिया. यह नजारा देखकर इंटरनेट यूजर्स भी दंग रह गए हैं.

ये भी जरूर पढ़ें- Viral Video: दुल्हन का डांस देखा और सूख गया दूल्हा, उसके बाद जो दिखा हंसी नहीं रुकेगी | देखिए वीडियो

कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जंगल सफारी के दौरान जीप गैंडे के काफी करीब पहुंच जाती है. तभी गैंडा अचानक भड़क उठता है और दौड़कर गाड़ी पर हमला कर देता है. वह लगातार अपनी सींग से जीप को धक्का मारता रहता है. एक पल ऐसा आता है जब जीप पूरी तरह हिलने लगती है और उसमें बैठे लोग जोर-जोर से चीखने लगते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि गैंडा गाड़ी को पलटने पर आमादा था. हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ सेकेंड के लिए लोगों को लगा मानो बड़ा हादसा हो जाएगा. हालांकि ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से जीप को संतुलित कर लिया. आसपास मौजूद लोगों ने भी शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाया, जिसके बाद किसी तरह पर्यटकों की जान बच पाई.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर जमकर शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे डरावना सफारी वीडियो बताया है. एक यूजर ने लिखा, ‘जंगल में जानवरों से दूरी रखना कितना जरूरी है, ये वीडियो उसकी चेतावनी है.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘कुछ सेकेंड की गलती जान पर भारी पड़ सकती थी.’ मालूम हो वीडियो एक्स पर @AnathNagrik नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.