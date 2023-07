Viral Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ सामने आता है कि आंखें नम हो जाती हैं तो कई बार ऐसा कुछ नजर आता हैं कि बस देखते रहने का मन करता है. अभी एक ऐसा ही जबरदस्त वीडियो सामने आया है. वीडियो एक ऐसे बुजुर्ग कपल से जुड़ा है जिसने साल 1979 में आई फिल्म मंजिल के गाने ‘रिमझिम गिरे सावन’ को रिक्रेएट किया है.

हैरानी होगी कि अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के इस गाने को मुंबई में जिस-जिस स्थान पर फिल्माया गया. ये बुजुर्ग कपल भी करीब 44 साल पुराने गाने को ठीक उसी तरह फिल्माने के लिए मुंबई की उन सभी जगहों पर गया. दशकों पुराने ‘रिमझिम गिरे सावन’ गाने में भी जहां बारिश देखने को मिली. वहीं कपल ने भी मुंबई में जारी बारिश का फायदा उठाया और निकल पड़ा गाने को रिक्रेएट करने.

वीडियो में मुंबई की बारिश के बीच कपल को गाने के सीन दर सीन को रिक्रिएट करते हुए देखा जा सकता है. बैकग्राउंड में असली सॉन्ग और विजुअल में बुजुर्ग कपल का उन्हीं स्थानों पर देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है. खुद कारोबारी अनिंद्रा महिंद्रा बुजुर्ग कपल के इस वीडियो के कायल हो गए. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल वीडियो शेयर किया है. जिसे बहुत अच्छा कैप्शन भी दिया.