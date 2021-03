#RippedJeans: सोशल मीडिया पर गुरुवार सुबह से रिप्ड जींस टॉप ट्रेंड में है. लोग जमकर रिप्ड जींस में अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं. यही नहीं, वे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को सोच बदलने की नसीहत भी दे रहे हैं. Also Read - जया बच्‍चन ने उत्‍तरखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की फटी जीन्‍स को लेकर दी गई टिप्‍पणी पर नाराजगी जताई

ये मामला तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जींस यानी रिप्ड जींस में देख कर हैरानी होती है. उनके मन में सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा. Also Read - उत्तराखंड सीएम के ‘फटी जींस’ वाली कमेंट पर आया Amitabh की नातिन Navya को गुस्सा, दिया करारा जवाब

सीएम का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई हो. महिलाओं ने तो इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. Also Read - VIDEO: उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने कहा- फटी जींस पहन महिलाएं क्या संदेश देना चाहती हैं, ये कैसे संस्कार हैं?

Wat msg a ripped jeans wearing gal can give to society??? Lemme clarify thn….. M well educated, doing a govt job.. inspires many gals in my surroundings to excel towards their goals..breaking the barriers or notions of the society #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/2jFoUs3Nvm

— Genie D Angel (@GenieDAngel2) March 18, 2021