Robot Ka Video: चीनी बच्चों और रोबोट की टीम में डांस का मुकाबला, फिर जो धमाल मचा आंखें फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो

Robot Ka Video: सोशल मीडिया पर रोबोट के डांस से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने वाकई होश उड़ा दिए.

Robot Ka Video
Photo: @CyberRobooo/x.com

Robot Ka Video: चीन किसी ना किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है. उसके नए-नए अविस्कार देखकर लोगों के होश ही उड़ जाते हैं. जहां तक दुनिया फिलहाल सोच रही है वहां से चार कदम आगे की चीन सोच रहा है. एक वायरल वीडियो को देखकर आप भी ऐसा कहने पर मजबूर हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में रोबोट की टीम किसी कार्यक्रम में गजब का डांस कर रही है. ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोबोट ही डांस कर रहे थे. स्टेज पर चीनी बच्चों और रोबोट की टीम के बीच गजब का डांस मुकाबला देखने को मिला. दोनों के बीच ऐसा तालमेल नजर आया जिसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए.

रोबोट का झन्नाटेदार डांस

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि चीन में किसी जगह पर एक खास प्रोग्राम रखा गया है. उसी में रोबोट और बच्चों की टीम में डांस का अद्भुत मुकाबला हुआ. दोनों टीमों ने अलग-अलग ड्रेस पहन रखी थी. फिर म्यूजिक बजते ही डांस का मुकाबला शुरू हो गया. दोनों टीमों ने गजब के डांस के साथ-साथ शानदार कलाबाजियां भी दिखाईं. दोनों टीमों का ऐसा शानदार तालमेल देखकर हर कोई चौंक गया. इस दौरान रोबोट्स ने ननचाकू चलाने के साथ-साथ ड्रंकन फिस्ट जैसे मुश्किल मार्शल आर्ट्स फॉर्म को भी आसानी से परफॉर्म कर दिया. चीन में रोबोट की इन्हीं खासियत से दुनिया हैरा है.

एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

देखकर दंग हुए लोग

रोबोट और चीनों बच्चों के ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस 4 मिनट 15 सेकेंड तक चला और कोई भी नजरें नहीं हटा पाया. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम चीन के झोजियांग प्रांत के यिवू शहर में आयोजित हुआ था. इसका नाम ‘स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026’ था. अब यह डांस वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है. इस वीडियो को 15 लाख से भी ज्यादा लोग फिलहाल देख चुके हैं. इसे @CyberRobooo नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. नेटिजन्स इस पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.

