By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Robot Ka Video: चीनी बच्चों और रोबोट की टीम में डांस का मुकाबला, फिर जो धमाल मचा आंखें फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो
Robot Ka Video: सोशल मीडिया पर रोबोट के डांस से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने वाकई होश उड़ा दिए.
Robot Ka Video: चीन किसी ना किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है. उसके नए-नए अविस्कार देखकर लोगों के होश ही उड़ जाते हैं. जहां तक दुनिया फिलहाल सोच रही है वहां से चार कदम आगे की चीन सोच रहा है. एक वायरल वीडियो को देखकर आप भी ऐसा कहने पर मजबूर हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में रोबोट की टीम किसी कार्यक्रम में गजब का डांस कर रही है. ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोबोट ही डांस कर रहे थे. स्टेज पर चीनी बच्चों और रोबोट की टीम के बीच गजब का डांस मुकाबला देखने को मिला. दोनों के बीच ऐसा तालमेल नजर आया जिसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए.
राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए तो पाकिस्तान में क्या सजा मिलेगी, जवाब तो कल्पना भी नहीं कर सकते
रोबोट का झन्नाटेदार डांस
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि चीन में किसी जगह पर एक खास प्रोग्राम रखा गया है. उसी में रोबोट और बच्चों की टीम में डांस का अद्भुत मुकाबला हुआ. दोनों टीमों ने अलग-अलग ड्रेस पहन रखी थी. फिर म्यूजिक बजते ही डांस का मुकाबला शुरू हो गया. दोनों टीमों ने गजब के डांस के साथ-साथ शानदार कलाबाजियां भी दिखाईं. दोनों टीमों का ऐसा शानदार तालमेल देखकर हर कोई चौंक गया. इस दौरान रोबोट्स ने ननचाकू चलाने के साथ-साथ ड्रंकन फिस्ट जैसे मुश्किल मार्शल आर्ट्स फॉर्म को भी आसानी से परफॉर्म कर दिया. चीन में रोबोट की इन्हीं खासियत से दुनिया हैरा है.
भारत का एकमात्र गांव जहां बनता है राष्ट्रीय झंडा, सिर्फ इसी के पास है तिरंगा बनाने का अधिकार
एक्स पर यहां देखिए वीडियो:
Absolutely insane. Unitree’s humanoid robot team’s performance at the 2026 Spring Festival Gala
The significance of the humanoid robot’s performance lies in letting 1.4 billion Chinese people know where the future lies. pic.twitter.com/6vXIX2MfWM
— CyberRobo (@CyberRobooo) February 16, 2026
देखकर दंग हुए लोग
रोबोट और चीनों बच्चों के ग्रुप का डांस परफॉर्मेंस 4 मिनट 15 सेकेंड तक चला और कोई भी नजरें नहीं हटा पाया. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम चीन के झोजियांग प्रांत के यिवू शहर में आयोजित हुआ था. इसका नाम ‘स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026’ था. अब यह डांस वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है. इस वीडियो को 15 लाख से भी ज्यादा लोग फिलहाल देख चुके हैं. इसे @CyberRobooo नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. नेटिजन्स इस पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.