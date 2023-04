Robot Ka Video: काम करा-कराकर रोबोट को ही थका दिया, आगे जो हुआ खुद देख लीजिए- देखें वीडियो

Robot Ka Video: आज के जमाने में रोबोटिक्स का चलन बहुत बढ़ चुका है. खास तौर पर उद्योगों में इसका खूब उपयोग हो रहा है. रोबोट को अलग-अलग भूमिकाओं में तैनात किया जा रहा है. इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इनकी सेवाएं लेनी सस्ती होती है और ये ऊबते और थकते नहीं है. इन्हें चौबीसों घंटे ड्यूटी पर भी रखा जा सकता है. जबकि इंसानों की एक लिमिट होती है. लेकिन अभी जो वीडियो सामने आया है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है. इसमें एक रोबोट काम करते-करते इतना थक गया कि फर्श पर ही गिर पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी में एक रोबोट प्लास्टिक कंटेनर को उठा-उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख रहा है. वो लगातार इस काम को किए जा रहा है. उसके सामने कई लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है. तभी एक समय ऐसा आया जब रोबोट एक प्लास्टिक कंटेनर उठाने के दौरान बुरी तरह गिर पड़ा और फिर उठा ही नहीं.