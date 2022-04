Chapati On Car Bonnet: देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं. कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार कर जाने की वजह से ओडिशा भी चिलचिलाती धूप में तप रहा है. ओडिशा में इतनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि कोई बिना चूल्हे के भी खाना बनाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर ओडिशा का एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक महिला ने चिलचिलाती धूप में बिना आग जलाए ही रोटी बना ली.Also Read - Viral Video: बैलगाड़ी में बैठकर दुल्हन हुई विदा, भाई बना सारथी | Watch Video

वायरल वीडियो में ओडिशा के सोनपुर में एक महिला को कार के बोनट पर रोटी बनाते हुए देखा जा सकता है. 40 डिग्री की भीषण गर्मी में कार के बोनट पर महिला का चपाती बनाते हुए वीडियो वायरल हो गया है.

Scenes from my town Sonepur. It’s so hot that one can make roti on the car Bonnet 😓 @NEWS7Odia #heatwaveinindia #Heatwave #Odisha pic.twitter.com/E2nwUwJ1Ub

— NILAMADHAB PANDA ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା (@nilamadhabpanda) April 25, 2022