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Rpf Jawan Caught In Viral Video Beating And Pushing Passenger Out Of Train Here Watch Video

लाइन से हिलते ही यात्रियों पर लट्ठ बरसाने लगा RPF जवान, वीडियो देखकर खून खौल जाएगा

Top Trending Video Today: वीडियो में देखेंगे कि यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए कतार में खड़े हैं और पास में आरपीएफ का जवान भी मौजूद है. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Top Trending Video Today: स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. वायरल क्लिप में आरपीएफ का एक जवान जनरल कोच के बाहर खड़े यात्रियों पर ताबड़तोड़ लट्ठ बरसाता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर लोग भड़क उठे हैं और जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं.

यात्रियों पर लट्ठ बरसाने लगा आरपीएफ जवान

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और जनरल डिब्बे के बाहर भारी भीड़ जमा है. लोग किसी तरह अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तभी वहां मौजूद आरपीएफ जवान अचानक डंडा उठाकर यात्रियों को पीटना शुरू कर देता है. जो भी लाइन से थोड़ा आगे बढ़ता है, उस पर जवान लाठी चला देता है. हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग ट्रेन में चढ़ने से ज्यादा खुद को बचाने में लग जाते हैं.

वायरल हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स आगबबूला हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार रेलवे और आरपीएफ पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘गरीब यात्रियों को जानवरों की तरह क्यों पीटा जा रहा है?’ दूसरे ने कहा, ‘पहले इस जवान पर कार्रवाई करो, फिर भीड़ कंट्रोल की बात करना.’ कई लोगों ने इसे इंसानियत के खिलाफ बताया है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे रेलवे स्टेशनों की बदहाल व्यवस्था का नतीजा बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि भीड़ संभालने के नाम पर यात्रियों के साथ मारपीट किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.

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