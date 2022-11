Viral: पूर्व CM के मरने की खबर उड़ी तो खुद बताई सच्चाई, नेहरू से लेकर मोदी तक के साथ किया है काम

पांच बार नागालैंड के मुख्यमंत्री रह चुके 91 वर्षीय एस.सी. जमीर ने अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और मृत्यु के बारे में उड़ती हुई अफवाह को खारिज कर दिया है. जमीर ने कहा, ‘भगवान की कृपा से मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है.’ सोशल मीडिया और स्थानीय टीवी चैनलों पर पोस्ट किए गए 49 सेकंड के एक वीडियो में, राजनीतिक दिग्गज और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में राष्ट्रवाद के नायक ने कहा, ‘यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग हैं, जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठ है.’

अनुभवी नेता ने गोवा और ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया जो शुरुआती सांसदों में से एक थे. जमीर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं. उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन भी काम किया था. वह अपना अधिकांश समय अपनी पत्नी के साथ दीमापुर के पास चुमुकेदमा निवास में बिताते हैं.