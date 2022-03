Russia Ukrain Crisis: जाको राखे साइयां मार सके न कोय, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी. इस कहावत से जुड़ी कुछ घटनाएं भी आपने सुनी होंगी. इसी कड़ी में अब एक और घटना जुड़ने जा रही है. इस बार मामला यूक्रेन (Ukrain) का है. जहां रूस से चल रहा संघर्ष दिन प्रतिदिन खतरनाक रूप ले रहा है. दरअसल, वाकया बच्चे की जान से जुड़ा है. यहां बच्चे की जेब में रखे पासपोर्ट ने उसकी जान बचा ली. आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ तो जानने के लिए ये ख़बर पढ़िए.Also Read - रूस के विदेश मंत्री सरगई बोले- परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा तीसरा विश्व युद्ध, बहुत भयानक होगा

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में आम लोगों की जिंदगी पर बन आई है. यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं. ऐसे में लोग घर छोड़ने और जिंदगी के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं. यूक्रेन में इस दौरान एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया. जहां जेब में रखे पासपोर्ट की वजह से एक किशोर की जान बच गई. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.

📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022

