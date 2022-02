Russia Ukraine Crisis: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है. उनके इस ऐलान के साथ ही पिछले कई महीनों से जताई जा रही युद्ध की आशंका आखिरकार सच साबित हो गई. यूक्रेन पर रूस के हमले की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ खुले. सेंसेक्स आज 1450 अंकों से ज्यादा गिरकर 55735 अंकों पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. वहीं, निफ्टी में 440 अंकों से ज्यादा गिरावट आते हुए देखी गई है. फिलहाल एनएसई निफ्टी 16,607 अंकों पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. शेयर बाजारा में तगड़ी गिरावट के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार सी हो गई है.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन की राजधानी में एयर अटैक के बज रहे सायरन, सड़कों पर उल्टी दिशा में दौड़ रही गाड़ियां, रूस को मिली चेतावनी

Me to stock investors who are waiting to buy the dip #StockMarketindia pic.twitter.com/JkPiBPfO4e — Netagiri Pro Max (@NetagiriProMax) February 22, 2022

As Soon as Share Market Opens in RED, New Investors –#StockMarketindia pic.twitter.com/9SdRW0pYP3 — India Trending (@IndiaTrendingin) February 22, 2022

बता दें कि रूस के इस कदम की आलोचना दुनिया भर के देश कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा को ‘एक अकारण और अन्यायपूर्ण हमला’ बताया है. उन्होंने कहा कि बाद के घटनाक्रम के लिए ‘दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी.’ व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा कि ‘पुतिन ने एक पूर्व नियोजित युद्ध को चुना है, जो जीवन और मानव पीड़ा का एक विनाशकारी नुकसान लाएगा.’

this is the current situation of Indian share market. Russia Russian #sensex #StockMarketindia pic.twitter.com/HDfDBKGbiL — Yogesh Sagotra (@yogesh_sagotra) February 22, 2022

रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी एक ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “पुतिन ने अभी यूक्रेन पर एक बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है. यूक्रेन के शातिपूर्ण शहर हमलों का सामना कर रहे हैं. यूक्रेन खुद की रक्षा करेगा और जीतेगा भी. दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे रोकना चाहिए. एक्शन लेने का यही वक्त है.”