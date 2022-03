Russia Ukraine War: यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से ही वहां के हालात बदतर हो चले हैं. यूक्रेनी लोगों के साथ-साथ अलग देशों के वहां रहने वाले लोग भी काफी हताश और परेशान हैं. इन्हीं खबरों के बीच यूक्रेन स्थित एक इंडियन रेस्टोरेंट भारतीय छात्रों और यूक्रेनी नागरिकों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है. यह रेस्टोरेंट लोगों को आश्रय और मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, साथिया रेस्तरां ने हमला शुरू होने के बाद से कम से कम 70 लोगों को शरण दी है. रेस्टोरेंट के मालिक मनीष दवे ने इस संबंध में कहा कि चोकोलिव्सकी बुलेवार्ड के बेसमेंट में स्थित होने के कारण यह रेस्टोरेंट एक प्रकार का बम बंकर बन गया है. बीते गुरुवार को युद्ध में हो रहे धमाके से डरे कई लोग साथिया रेस्टोरेंट में अपना सामान लेकर उमड़ पड़े. रेस्टोरेंट में आश्रय लेने आए लोगों को चिकन बिरयानी खिलाई गई.Also Read - Ukraine : भारतीय नागरिकों को हर हाल में आज ही राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट किया जारी

रेस्टोरेंट के मालिक मनीष दवे ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में आगे कहा, "कई यूक्रेनी नागरिक भी मेरे रेस्टोरेंट में इस उम्मीद में पहुंचे कि वे यहां सुरक्षित रहेंगे. यह रेस्टोरेंट अब बम शेल्टर की तरह है क्योंकि यह बेसमेंट के नीचे है. हम सभी को खाना परोस रहे हैं." इस संबंध में गुड नामक ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया. ट्वीट में लिखा है: "मनीष दवे नामक एक व्यक्ति ने यूक्रेन में 125 से अधिक लोगों के लिए अपने रेस्टोरेंट को आश्रय में बदल दिया है. वह और उनके कर्मचारी राशन की तलाश में अपने जान को जोखिम में डालकर आश्रित लोगों को खाना बनाकर खिला रहे हैं. दुनिया को मनीष दवे जैसे और लोगों की जरूरत है."

A man called Manish Dave has turned his restaurant into a shelter for over 125 vulnerable people in Ukraine. He & his staff cook food & risk their lives in search of ration for them all. The world needs more people like Manish Dave. pic.twitter.com/ZnQlViwDoZ

— GOOD (@good) February 27, 2022