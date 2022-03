Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भीषण हो चली है. सैकड़ों हजारों की तादाद में दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाने की खबर है. इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने एक रूसी सैनिक की आखिरी चैट का स्क्रीनशॉट जारी किया है. स्क्रीनशॉट खूब भावुक कर देने वाला है, जिसमें सैनिक ने युद्ध में मारे जाने से पहले अपनी मां से बात की. यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने युद्ध के पांचवे दिन (28 फरवरी) अज्ञात रूसी सैनिक की चैट का स्क्रीनशॉट जारी किया, जो अब सोशल मीडिया में हर तरफ छाया हुआ है.Also Read - Sapna Choudhary Dance Video: सपना चौधरी ने 'लूट लिया हरियाणा' पर डांस से जमाई महफिल, बांधा ऐसा समां कि देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

चैट में रूसी सैनिक ने अपनी मां को बताया कि वो बहुत डरा हुआ और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं. चैट में कहा, 'मुझे डर लग रहा है. हम सभी को मार रहे हैं. हम नागरिकों को भी मार रहे हैं.' चैट में आगे कहा कि युद्ध में जाने से पहले हमे बताया गया कि लोग यहां हमारा स्वागत करेंगे. मगर वो हमारे वाहनों के नीचे कूद जाते हैं. हमें अपने पास नहीं आने देते. वो हमें फासिस्ट करते हैं. सैनिक ने कहा, 'ये बहुत मुश्किल है.' उसने लिखा कि मैं अब क्रीमिया में सैन्य अभ्यास नहीं कर रहा. क्योंकि हमें बताया गया कि वहां नागरिक हमारा स्वागत करेंगे.

Screenshot of a conversation via SMS a young Russian soldier had with his mother shortly before he was killed in combat …"Mom, it’s so hard" He died for nothing in a senseless war in #Ukraine to pump up the ego of a cruel Ex KGB officer Putin. #RussianArmy pic.twitter.com/xM8ctYLjMM



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी की सैनिक की मां ने जब उससे पूछा कि क्या वो उसे एक पैकेज भेज सकती है. जवाब आया- अब मैं केवल एक चीज चाहता हूं. मैं खुद को फांसी लगा लूं. मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लिट्स्या (Sergiy Kyslytsya) ने रूसी सैनिक की इसी चैट को पढ़कर सुनाया. उन्होंने कहा कि सैनिक की मौत से कुछ देर पहले ही ये संदेश भेजा गया. हालांकि सैनिक की मौत कैसे हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है. बता दें कि रूसी सैनिक का आखिरी संदेश सिर्फ यूक्रेनी सूत्रों द्वारा सत्यापित किया गया है.

Ukraine's Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities…even targeting civilians." pic.twitter.com/mLmLVLpjCO

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) February 28, 2022