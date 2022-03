Russia Ukraine War: रूस द्वारा यूक्रेन पर छेड़े गए युद्ध का आज 9वां दिन है. यहां हालात लगातार बदतर होते जा रहे है और चारों ओर तबाही सा मंजर है. रूस के बरसते बम और मिसाइव यूक्रेन के कई शहर को तबाह कर चुके हैं. इसके बावजूद भी यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है. दोनों देशों के बीच जारी युद्ध से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब एक और वीडियो सामने आया है, जो एक रिपोर्टर से जुड़ा हुआ है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिपोर्टर द्वारा कीव में एक वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके से रिपोर्टर काफी सहम गया.Also Read - Operation Ganga: यूक्रेन से लौटकर आज दिल्ली पहुंचे 210 भारतीय यात्री, रक्षा राज्यमंत्री ने फूलों से किया स्वागत

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रिपोर्टर रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है. अगले ही पर उसके पीछे दो जोरदार धमाके होते हैं और वो सहम सा जाता है. धमाकों के बीच रिपोर्टक ऑफ एयर चला जाता है. धमाके के बाद वहां आसमान में तेज रोशनी दौड़ पड़ती है और फिर अगले ही पल अंधेरा छा जाता है. इस वीडियो को @BNONews के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है. 50 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो:

WATCH: 2 large explosions light up the Kyiv skyline as reporter goes off the air pic.twitter.com/MXlYuD8i6J

— BNO News (@BNONews) March 3, 2022