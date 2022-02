Russia-Ukraine War Video: यूक्रेन पर रूसी हमले का आज रविवार को चौथा दिन है और मॉस्को ने पड़ोसी देश पर हमले और तेज कर दिए हैं. जमीनी और हवाई हमलों से यूक्रेन की धरती धधकने लगी है. बताया गया कि चौथे दिन रूसी सैनिक यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं. वहीं यूक्रेन की सेना भी पूरी ताकत से रूसी हमले का जवाब दे रही है. कीव का दावा है कि उसने हमले के दौरान रूस को सैन्य स्तर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है.Also Read - Bloating Problem: क्या खाने के बाद आपका भी पेट फूलता है?

यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस ने 24 फरवरी से अब तक 14 विमान, 8 हेलीकॉप्टरों, 102 टैंकों, 536 बीबीएम, 15 भारी मशीनगनों और 1 BUK मिसाइल को खो दिया है. क्रेमलिन ने 3,500 से ज्यादा सैनिकों को भी खो दिया. यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि लगभग 200 सर्विस मेंबर्स को बंधक बना लिया गया है. रूस ने यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्रों में रिजर्व यूनिट्स को फिर से तैनात करना शुरू कर दिया है और हवाईक्षेत्रों, सैन्य डिपो और नागरिकों पर हवाई हमले करना जारी रखा है.

इसी बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बताया गया कि वीडियो रूसी सैन्य अफसर का है जिसे जंग के दौरान यूक्रेनी सैनिकों ने पकड़ लिया. 45 सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि सैन्य अफसर के हाथ दोनों हाथ बंधे हैं और सैनिक उसकी तलाशी ले रहे हैं. यूक्रेनी सैनिक उसे सिगरेट भी पिलाते हैं. वीडियो ट्विटर पर @KrishKu63723150 नाम के हैंडल से अपलोड किया गया है. बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने पकड़े गए रूसी आर्मी के अफसर को सिगरेट पिलाई.

यहां देखें वीडियो

#Ukrainian soldier gives a cigarette to the #RussianArmy officer they captured. #RussiaInvadesUkraine #RussiaUkraineWar #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/FMNHvS5RMr

