Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन में रूसी सेना का हमला लगातार छठवे दिन भी जारी है. खारकीव में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. हमले के छठवे दिन रूसी सेना (Russian Army) ने खारकीव में एक सरकारी इमारत को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग कैसे धराशायी हो गई. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने वीडियो शेयर कर लिखा है, ‘रूस आमलोगों पर हमला करके अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा है.’Also Read - Russia Ukraine War Update: कीव शहर के चारों तक दिखे खास तरह के निशान, कहीं रूसी हवाई हमलों का इशारा तो नहीं?

Russia is waging war in violation of international humanitarian law. Kills civilians, destroys civilian infrastructure. Russiaʼs main target is large cities that now fired at by its missiles.

Also Read - Russia-Ukraine War: युद्ध का दर्द कौन समझेगा? छूटा अपना देश, छूटा घर-बार, आंखों में आंसू लिए चले जा रहे लोग

यूक्रेनी आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि यह रूसी बलों द्वारा किया गया एक हवाई हमला था. आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि एक बच्चे सहित छह लोग घायल हो गए. मालूम हो कि सोमवार को शहर में भारी गोलाबारी की सूचना के बाद यह घटना हुई है. खारकीव रूस के साथ सीमा से लगभग 40 किमी (24 मील) दूर स्थित है. यूक्रेन ने पहले रूसी सैनिकों के साथ शहर पर आगे बढ़ने की सूचना दी थी. मॉस्को ने अभी तक स्ट्राइक पर कोई टिप्पणी नहीं की है. रूस ने पहले जोर देकर कहा था कि वह केवल हवाई क्षेत्रों और रडार स्टेशनों जैसे सैन्य लक्ष्यों को मार रहा है. Also Read - Russia Ukraine War: मौत से पहले रूसी सैनिक का अपनी मां को आखिर संदेश- हम सबको मार रहे हैं यहां | देखिए

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022