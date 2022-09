Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लगभग सात महीने हो चुके हैं और इस बीच युद्ध में नया मोड़ आ गया है जिसमें यूक्रेन की सेना का अब दबदबा दिख रहा है. यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है और रूसी सेना अब यूक्रेन के कब्जा किए जगहों को छोड़कर वापस जा रही है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उसने खारकीव क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है.Also Read - Russia-Ukraine War: सात महीने से जारी यु्द्ध में पुतिन की सेना पड़ी कमजोर, जेलेंस्की ने कहा-हमने 20 ठिकानों पर जमा लिया कब्जा

बता दें कि खार्किव वही जगह है जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सैन्य आक्रमण की घोषणा के पहले दिन ही रूस की सेना ने अपने कंट्रोल में कर लिया था. यूक्रेन की सेना ने 13 सितंबर को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार को यूक्रेनी-रूसी सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम दूर वोवचांस्क को आजाद करा लिया गया है.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, छह महीने तक रूसी कब्जे वाले इन क्षेत्रों पर यूक्रेनी सेना ने नियंत्रण हासिल करने के बाद कस्बों और गांवों पर झंडे लहराए हैं और जश्न मनाया है. इसका वीडियो भी जारी किया गया है.

This video published by Ukraine’s State Border Guard Service shows the Ukrainian military in Vovchansk, a recently liberated city in Kharkiv Oblast less than 20 kilometers away from the Ukrainian-Russian border on Sept. 13. pic.twitter.com/h8yQAmtdOo

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2022