Russia Ukrain Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की एक बड़ी दुखद वीडियो वायरल हो रही है. वीडियो में एक यूक्रेनी नागरिक पर रूसी मोर्टार से हमला होता है. यह यूक्रेनी राजधानी कीव के नजदीक इरपिन से शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था. जब इस पर रूसी मोर्टार से हमला हुआ.Also Read - Russia Ukrain Crisis: रूस में दुकानों से नहीं खरीद पाएंगे तय लिमिट से ज्यादा सामान, पड़ने लगा है यूक्रेन से संघर्ष का असर ?

बता दें कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वह सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं. जबकि यह वीडियो रूसी राष्ट्रपति के इस दावे की पोल खोलती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रूसी मोर्टार यूक्रेनी नागरिक से उस वक्त टकराता है जब वह आराम से सड़क किनारे लगी फैंसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा था. बता दें कि यह वीडियो बीएनओ न्यूज से ट्वीट किया गया है. ट्वीट के मुताबिक इस मोर्टार हमले में एक महिला और उसके दो बच्चे मारे गए. Also Read - Russia Ukrain Crisis: ‘दुनिया की ब्रेड टोकरी’ पर मंडराने लगा है खतरा, 55 फीसदी तक बढ़े गेहूं के दाम, एक्सपोर्ट भी रुका

नीचे देखें वो वीडियो. Also Read - Russia Ukrain Crisis: दोनों देशों में अब होगी तीसरे दौर की बातचीत, यूक्रेन में सीजफायर भी करेगा रूस, लेकिन कितनी देर ?

Russian mortar shell hits civilians who are trying to evacuate from Irpin near Kyiv, killing a mother and her 2 children – NYT pic.twitter.com/wdKpSrHkOe

— BNO News (@BNONews) March 6, 2022