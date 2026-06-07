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सास की खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ दामाद, सीधे कोर्ट में जाकर कर ली शादी | VIRAL हुआ अजब-गजब VIDEO

दावा किया गया कि एक शख्स अपनी ही सास की खूबसूरती पर फिदा हो गया. दोनों का प्यार परवान चढ़ा और कोर्ट में जाकर शादी भी कर ली. दोनों के विवाह से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 7, 2026, 10:20 PM IST
Sas Aur Damad Ka Video
सास और दामाद के प्रेम प्रसंग का मामला हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Kanpur Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने रिश्तों को लेकर लोगों को हैरानी में डाल दिया है. दावा किया गया कि एक शख्स अपनी ही सास की खूबसूरती पर फिदा हो गया. दोनों का प्यार परवान चढ़ा और कोर्ट में जाकर शादी भी कर ली. दोनों के विवाह से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. मगर जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, लोगों के बीच बहस छिड़ गई और मामला चर्चा का विषय बन गया. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़े इस मामले में दामाद और उसकी सास के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना साथ रहने का फैसला कर लिया.

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दोनों ने स्वीकार किया रिश्ता

वायरल वीडियो में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं और लोगों से अपने रिश्ते को स्वीकार करने की अपील कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे निजी फैसला बता रहे हैं तो कई यूजर्स रिश्तों की मर्यादा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. इंटरनेट पर वायरल हो रही क्लिप में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है और अब पति-पत्नी के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं. हालांकि वीडियो की चर्चा जितनी तेजी से हो रही है, उतनी ही तेजी से लोग इस अनोखे रिश्ते पर अपनी राय भी दे रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर अजीबोगरीब प्रेम कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन सास और दामाद की इस कथित शादी ने लोगों को चौंका दिया है. यही कारण है कि यह मामला इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो इंस्टाग्राम पर balaprasad260 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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