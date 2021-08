Saaliyon Ka Dance: शादी में जहां दूल्हे के दोस्तों की मस्ती खत्म नहीं होती तो वहीं दुल्हन की बहनें और सहेलियां भी काफी शरारत करती हैं. इस मस्ती भरे माहौल में शादी की हर रस्म यादगार बन जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दूल्हे राजा का स्वागत अनोखे स्टाइल में किया जा रहा है.Also Read - Nagin Dance Video Viral: यार की शादी में चढ़ी मस्ती, तो दोस्त ने स्टेज पर किया नागिन डांस, दूल्हे ने बजाई बीन

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि शादी का माहौल है. दूल्हा बारात संग पहुंच चुका है. दूल्हे के स्वागत के लिए दो लड़कियां जबरदस्त डांस कर रही हैं. Also Read - थाने में Sapna Choudhary के गाने पर जमकर नाचा शख्स, डांस भी लाजवाब किया | Viral हुआ Video

ये दोनों लड़कियां बॉलीवुड के फेमस सॉन्ग ओ मेरे जीजाजी… पर डांस कर रही हैं. इन्हें देखने के लिए पूरी बारात एक जगह पर ही ठहरी हुई है. Also Read - Groom Bride Viral Video: वरमाला पहना रहे हैं या दुश्मनी निकाल रहे दोनों! इंटरनेट पर छाया दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो

वीडियो को इंस्टाग्राम पर the_bhandari_palace’s यूजर ने शेयर किया है. शेयर करते हुए कैप्शन दिया है,

Sister of bride welcome her jiju with this beautiful dance

देखें वीडियो-

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 72,164 likes मिल चुके हैं.