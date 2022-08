King Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में एक महिला की पीठ पर किंग कोबरा को देखा जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि सांप ने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. वीडियो भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया.Also Read - Fact Check: 'PM कन्या आशीर्वाद योजना' के तहत बेटियों को हर महीने मिलेगी 5,000 की नगद राशि? जानें हकीकत

सुशांत नंदा (Susanta Nanda) की तरफ से शेयर किये गए वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पेड़ के नीचे खाट पर आराम कर रही है और उसकी पीठ के ऊपर कोबरा फन फैलाए बैठा (King Cobra Ka Video) है. महिला उसी स्थिति में रही और मदद के लिए आवाज भी लगाई. हालांकि कुछ ही मिनटों बाद सांप महिला को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया.

When this happens, what would be your reaction??

For information, the snake moved away after few minutes without out causing any harm…

(As received from a colleague) pic.twitter.com/N9OHY3AFqA

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 28, 2022