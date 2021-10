Saas-Bahu Aur Lota: मध्यप्रदेश में भोपाल जिले में एक अनोखी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे लोटा दौड़ नाम दिया गया. भोपाल जिला प्रशासन ने फांडा गांव में मंगलवार को सास-बहू के बीच लोटा दौड़ का आयोजन किया जिसमें 18 बुजुर्ग सासों ने भाग लिया और बहुओं के लिए लोटा में पानी भरकर दौड़ पड़ीं. इस आयोजन की खूब चर्चा हो रही है. इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सबने इस आयोजन के पीछे प्रशासन के मंशे की सराहना की.Also Read - MP: 16 साल के लड़के ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में PM मोदी से अपनी अंतिम इच्‍छा पूरी करने का आग्रह कर गया

दरअसल इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत को खत्म करने और इसके खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए किया गया था और इस अनूठे रेस का नाम ‘लोटा दौड़’ रखा गया था. पानी से भरे लोटे को लेकर बहू के पास तक दौड़ती सासों ने, बहुओं को ये संदेश देने का काम किया कि खुले में शौच जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में शौचालय है. Also Read - MP News: महिला सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज

इस अनूठी पहल में शामिल होने वाली सभी सास का लक्ष्य अपनी बहुओं को खुले में शौच से जाने से रोकना है. इस रेस में प्रतिभागी सभी महिलाओं ने अपनी बहुओं के सामने पानी से भरे लोटे को फेंक कर खुले में शौच न जाने का संदेश दिया और इज्जत घर की आवश्यकता को फलीभूत किया. Also Read - By-Elections: खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पुरनी को बनाया उम्‍मीदवार, विधानसभा की दो और सीटों के लिए नाम तय किए

#WATCH MP: 18 elderly women participated in 'Lota Daud' held by Bhopal district admin in Phanda village y'day to discourage open defecation

"Through this race, we urge our daughters-in-laws not to go for open defecation because now every household has toilets,"a participant said pic.twitter.com/ecIQ4xAVWz

— ANI (@ANI) October 12, 2021