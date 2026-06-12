हवाई जहाज में क्रिकेट खेलते दिखे सचिन तेंदुलकर, बहू की बॉलिंग पर मारा जबरदस्त शॉट | वायरल हुआ वीडियो

सचिन तेंदुलकर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें वो हवाई जहाज में अपने परिवार के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं.

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हवाई जहाज में क्रिकेट खेलते हुए सचिन तेंदुलकर का वीडियो लोगों को खूब पसंद आया है. (Photo/Instagram)

Sachin Tendulkar Viral Video: महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सालों पहले संन्यास ले चुके हैं, लेकिन खेल के लिए उनका लगाव आज भी वैसा ही नजर आता है. मैदान हो, घर हो या फिर आसमान में उड़ता विमान, मास्टर ब्लास्टर मौका मिलते ही बल्ला थाम लेते हैं. इसका ताजा उदाहरण उनके एक नए वीडियो में देखने को मिला, जिसमें सचिन हवाई जहाज के अंदर परिवार के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. सचिन तेंदुलकर ने खुद इसका वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह प्राइवेट जेट के केबिन में बल्ला लेकर बल्लेबाजी करते नजर आते हैं. खास बात यह है कि इस अनोखे मुकाबले में उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया भी शामिल हैं. परिवार के बीच खेला गया यह दोस्ताना क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

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सचिन ने हवाई जहाज में खेला क्रिकेट

वीडियो की शुरुआत में सचिन कहते हैं कि ऊंचाई चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए. इसके बाद बहू सानिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालती हैं. सचिन पहले गेंद को संभलकर खेलते हैं, जिस पर सारा कैच पकड़ने का इशारा करती दिखाई देती हैं. इसके बाद सचिन अंदाज बदलते हैं और बल्ले को अलग तरीके से पकड़कर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं. इस दौरान परिवार के सदस्यों के बीच हंसी-मजाक और क्रिकेट का मजेदार संगम देखने को मिलता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. pic.twitter.com/TPbsNUe2Op — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 12, 2026

क्रिकेट प्रेमियों को भा गया वीडियो

वीडियो में सबसे खास बात यह रही कि सचिन ने इसे किसी पेशेवर चुनौती की तरह नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए मनोरंजक पल के रूप में पेश किया. यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमियों को यह क्लिप काफी पसंद आ रही है. कुछ ही समय में ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच गया और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ सचिन का पेशा नहीं रहा, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हर परिस्थिति में उनके साथ चलता है.