कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग पिता को पहले थप्पड़ मारा फिर मारा मुक्का, झकझोर कर रख देगा सहारनपुर का ये वीडियो

मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव मानकमऊ का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक 72 वर्षीय तहसीन अपने घर के बाहर गली में कुर्सी पर बैठे हुए थे. तभी उनका बेटा गुलफिशान वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर बहस करने लगा.

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वायरल हुआ सीसीटीवी फुटेज किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने रिश्तों की मर्यादा और परिवारिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक बेटा अपने ही बुजुर्ग पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव मानकमऊ का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक 72 वर्षीय तहसीन अपने घर के बाहर गली में कुर्सी पर बैठे हुए थे. तभी उनका बेटा गुलफिशान वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर बहस करने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपना आपा खो दिया और पिता को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि आरोपी पहले पिता के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है. इसके बाद वह उन्हें मुक्का मारता है और गिरेबान पकड़कर झकझोरने लगता है. इतना ही नहीं, कुछ फुटेज में वह पिता का गला दबाने की कोशिश करता भी दिखाई देता है. बुजुर्ग पिता खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी लगातार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता रहता है. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. कई यूजर्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कुतुबशेर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और आरोपी गुलफिशान को हिरासत में ले लिया.

यहां देखें पूरा वीडियो

A man in Saharanpur, Uttar Pradesh, was arrested after a CCTV video of him brutally assaulting his 70-year-old father went viral on social media. The accused, Gulfishan, is seen slapping, punching, and grabbing his elderly father Tahsin by the collar during the attack, which… pic.twitter.com/1YPUQwL7G5 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 9, 2026

फिर खुद बेटे के पक्ष में खड़े हो गए पिता

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिता-पुत्र के बीच पुश्तैनी संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. हालांकि आरोपी के परिजनों का दावा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. इस घटना का सबसे भावुक पहलू तब सामने आया जब मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग पिता ही अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाने लगे. बताया जा रहा है कि तहसीन ने पुलिस अधिकारियों से बेटे को रिहा करने की अपील की. फिलहाल पुलिस वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.