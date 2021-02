दुबई में रह रहे भारतीय व्यवसायी ने अनोखा फैसला लिया है. उसके इस निर्णय का स्वागत हर आम और खास व्यक्ति कर रहा है. हो भी क्यों ना, इस तरह का फैसला शायद ही दुनिया की किसी कंपनी में लिया गया हो. Also Read - Salary hike: क्या 2021 में आपकी सैलरी बढ़ेगी और बोनस मिलेगा, जानने के लिए यहां करें क्लिक, होगा फायदा

अपनी तरह के अनोखे प्रयास में शारजाह में रह रहे भारतीय व्यवसायी डॉक्टर सोहन रॉय ने कहा है कि उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह उनके हाथ में नहीं बल्कि उनकी घरेलू बीवियों को दी जाएगी. उनके इस फैसले से उनकी कपंनी एरीस ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करने वाले हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे. Also Read - EPFO Latest Update: आपके PF आपकी Salary में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, आपको जानना है जरूरी

गौरतलब है कि रॉय कोविड-19 के समय में अपने स्टॉफ और उनके परिवारों द्वारा की गई मेहनत व लगन से बेहद प्रभावित थे. और वे उन्हें कोई उचित ईनाम देना चाह रहे थे. जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया. Also Read - 500 रुपये लेकर भारत से गया था यूएई, बन गया अरबपति, अब 73 रुपये में बेच रहा कंपनी, जानिए वजह

Aries prioritizes family values, and will launch a scheme to provide regular income from the company to our staff members’ unemployed wives. Details are being prepared and will be made available to all soon.#AriesGroup #empoweringwomen #womenempowerment #women #unique #sohanroy pic.twitter.com/rbfYFL3OKO

— Sohan Roy (@sohanroy) January 29, 2021