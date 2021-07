Sania Mirza Dance Video Viral: सानिया मिर्जा के फैंस दुनिया के हर कोने में हैं. लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं. लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. यही वजह है कि वो जो भी करती हैं खबरों में आ जाता है. इन दिनों सानिया का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर लोग उनके दीवाने हुए जा रहे हैं.Also Read - Darubaaz Bandar: ठेके पर पहुंचा, जबरन बोतल ली, ढक्कन खोला और पीने लगा...लोग बोले- गजब दारूबाज बंदर है यार | देखें Viral Video

वीडियो में सानिया ने फैंस को खास अंदाज में बताया है कि उनके नाम में 'A' शब्द का क्या मतलब है. सानिया ने डांस के माध्यम से इस बात को लोगों के सामने रखा है.

सानिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सानिया ने कहा है कि उनके नाम में 'A' वर्ड का मतलब है Agression, Ambition और Achieve.

वीडियो को सानिया ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

The ‘A’ in my name stands for soooo much in my life ❤️ #kissmemore #reels

देखें वीडियो-

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 118,347 likes मिल चुके हैं. जबकि इसे शेयर किए गए 24 घंटे अभी तक नहीं बीते हैं.