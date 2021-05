Sania Mirza Son Izhaan: सानिया मिर्जा के लाखों फैंस हैं. उनके बेटे इजहान को लाइक करने वालों की भी कमी नहीं. इजहान का अभी से ही हर वीडियो वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Live Performance: लाइव परफॉमेंस दे रही थी फेमस सिंगर, आदमी ने प्राइवेट पार्ट छूने की कोशिश की, लड़की ने मारी मुंह पर लात | Viral Video

इस वीडियो में सानिया मिर्जा बेटे संग दिख रही हैं. मजेदार बात तो ये है कि नन्हें से इजहान अपनी मां सानिया के कोच बने दिख रहे हैं. लोगों को उनका ये क्यूट अंदाज ही भा रहा है. Also Read - Elephant Video: हाथी बना ट्रैफिक हवलदार, बेवजह हॉर्न बजाने पर ट्रक ड्राइवर की कर दी ऐसी-तैसी

वीडियो को सानिया मिर्जा के पिता इमरान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा,

I could be in serious danger of losing my coaching job to this ‘new kid on the block’! Also Read - Dadi Ka Swag: पीली साड़ी वाली दादी ने Bowling में पहली बार में मारा छक्का, 4 मिलियन व्यूज | Grandma Viral Video

देखें वायरल वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Imran Mirza (@imranmirza58)

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वे सानिया का नया अवतार देखकर उनके कायल हुए जा रहे हैं.

वहीं इजहान के क्यूटनेस की चर्चा हो रही है. लोग उन्हें अपनी मां की कॉपी कहते हैं.

बता दें कि सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती रहती हैं. कुछ दिन पहले ही उन्होंने इजहान और शोएब मलिक के साथ ईद मनाते हुए तस्वीरें साझा की थीं.