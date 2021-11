Sanke Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया लाखों करोड़ों वीडियो से भरी पड़ी है. यहां हर रोज हजारों लाखों की तादाद में वीडियो देखे और अपलोड किए जाते हैं. पर इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते ही छा जाते हैं और खूब देखे जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो एक शख्स और खतरनाक सांप रैटलस्नेक से जुड़ा है. मालूम होता है कि शख्स जंगल में आराम से बैठा था कि तभी रैटलस्नेक उसकी गोद में आकर बैठ गया. वीडियो में इसके बाद ऐसा कुछ नजर आता है भविष्य में आपके लिए भी खूब उपयोगी साबित हो सकता है.Also Read - Viral Video: शख्स ने सिर पर ही फिट कर लिया चकरी पटाखा, इसके बाद जो हुआ हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखिए

वायरल हो रहे करीब दो मिनट के वीडियो में देख सकते हैं कि करीब 30 वर्षीय एक शख्स जंगल में आराम कर रहा था. तभी अचानक उसकी गोद में खतरनाक रैटलस्नेक आकर बैठ गया है. इसमें देख सकते हैं कि सांप लगातार शख्स को देख रहा है. दोनों अपनी-अपनी मुद्रा में जम से गए हैं. हालांकि शख्स तभी धीरे से पूंछ उसे हटाने की कोशिश करता है, मगर कामयाबी नहीं मिलती.

आप देख सकते हैं कि सांप एक झटके से उसके शरीर से दूर होता है मगर तुंरत एक बार फिर सामने आ जाता है. हालांकि वो किसी तरह सांप को खुद से दूर करने में कामयाब हो जाता है. देख सकते हैं कि सांप के हटते ही शख्स तुरंत गोली की रफ्तार से भाग खड़ा होता है. वीडियो ट्विटर पर @Jamie24272184 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन दिया गया- सोचा सभी को ये देखना चाहिए.

ट्वीट के साथ सांप और शख्स का वीडियो लिंक भी शेयर किया गया है. इसमें बताया गया- रैटलस्नेक तब तक नहीं काटना चाहते जबतक उन्हें उकसाया ना जाए. सबूत देखे लीजिए

यहां देखें वीडियो-

OMFG!!! Thought everyone should see this. pic.twitter.com/nNKl3bdsrC

— Jamie Gnuman197… (@Jamie24272184) November 2, 2021