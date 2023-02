Sanp Aur Doggy Ki Ladai: डॉगी पर अटैक करने की गलती कर बैठा सांप, फिर ऐसा मजा चखाया दोबारा पंगा नहीं लेगा- देखें वीडियो

Sanp Aur Doggy Ki Ladai: आपने अभी तक सांप को नेवले या किसी छोटे-मोटे जानवरों से पंगा लेते हुए खूब देखा होगा. लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि सांप और डॉगी के बीच भिड़ंत हो जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटेस्ट वाइल्ड एनिमल वीडियो में कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दे रहा है. इसमें देख सकते हैं कि कि तरह सांप पर नजर पड़ते ही डॉगी उसके पास भागकर जाता है और भौंकना शुरू कर देता है. डॉगी को देख सांप भी तन जाता है. काफी देर तक डॉगी को देखने को सांप उस पर हमला बोल देता है.

इसमें देखेंगे कि डॉगी द्वारा बार-बार भौंके जाने पर सांप का माथा ठनक जाता है और वो उस पर धावा बोल देता है. बस यहीं पर वो गलती कर जाता है. हमले से खफा डॉगी सांप को मुंह में पकड़ लेता है और तेज-तेज झटकने लगता है. वो कई बार सांप को मुंह से पकड़ता है और इधर-उधर फेंकना शुरू कर देता है. सांप और डॉगी की ऐसी लड़ाई नहीं देखी कभी.