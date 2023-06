Sanp Aur Hiran Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया हैरान करनी वाली चीजों से भरी पड़ी है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ सामने आता है कि हमारी हंसी नहीं रुकती है तो कई बार आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक हिरण से जुड़ा है जिसमें वो ऐसा कुछ खाते हुए नजर आता है कि चौंक ही जाएंगे. हैरान करने वाला ये वीडियो कुछ ही समय में हजारों लाखों की तादाद में लाइक और व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो देखकर मालूम होता है कि हिरण भोजन की तलाश में यहां वहां भटक रहा है. काफी कोशिशों के बावजूद उसे भोजन नहीं मिला. मगर एकाएक उसकी नजर जमीन पर खतरनाक सांप की तरफ पड़ी. देखकर हिल जाएंगे कि हिरण ने उसी सांप को मुंह में दबोचा और चबाना शुरू कर दिया. हिरण कुछ ही देर में पूरा सांप चबा-चबाकर खा गया. शाकाहारी हिरण द्वारा किसी सांप को खाने वाला नजारा वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.